SER ta emití konseho riba asistensia sosial [🇨🇼🇺🇸🇳🇱]

Willemstad, 18 di ougùstùs 2026 — Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a entregá awe, djamars 18 di ougùstùs, na Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW), sra. Charetti America-Francisca, su konseho tokante e kambio proponé den e ordenansa di ayudo sosial.

E konseho ta trata dos konsepto di regulashon ku ta direktamente relashoná ku otro: un proyekto di ordenansa nashonal pa kambia e Ordenansa Insular pa Otorgamentu di Ayudo Sosial 2008( Lei di Onderstant), i un konsepto di un dekreto nashonal ku medidanan general pa ehekutá artíkulo 14, insiso 3, dje ordenansa ei.

SER a risibí ámbos petishon pa konseho riba 23 di yüni último. Despues, e hunta a evaluá e dos konseptonan for di perspektiva hurídiko, sosioekonómiko, finansiero i di ehekushon. Komo parti di e trayekto di konseho, Minister di SOAW a duna un splikashon durante un reunion preparatorio ekstraordinario di SER riba 7 di ougùstùs. Despues di esaki, el a kontestá preguntanan di e miembronan di SER.

SER a ratifiká e konseho riba 14 di ougùstùs durante un reunion plenario ekstraordinario. Ku entrega dje konseho riba 18 di ougùstùs, e trayekto formal di konseho di SER a yega na su fin. E siguiente tratamentu i toma di desishon tokante e dos konseptonan ta kompetensia di Gobièrnu.

SER Curaçao issues advice on social assistance

Willemstad, August 18, 2026 — The Social and Economic Council (SER) of Curaçao on Tuesday submitted its advisory report on proposed changes to the island’s social assistance ordinance to Mrs. Charetti America-Francisca, minister of Social Development, Labor and Welfare (SOAW).

The report addresses two closely related proposals: a draft National Ordinance amending the Ordinance on the Provision of Social Assistance Curaçao 2008, and a draft National Decree containing general measures to implement Article 14, paragraph 3, of that ordinance.

The SER received the two requests for advice on June 23. The Council subsequently reviewed the proposals from legal, socioeconomic, financial and implementation perspectives. As part of the advisory process, Mrs. America-Francisca provided a briefing at an extraordinary preparatory meeting of the SER on August 7 and answered questions from Council members.

The SER adopted the report on August 14, during an extraordinary plenary meeting. Its submission on August 18th concluded the SER’s formal advisory process. Responsibility for the proposals’ further consideration and the decisions that follow now rests with the Government.

SER brengt bijstandsadvies uit

Willemstad, 18 augustus 2026 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op maandag 17 augustus jongstleden zijn advies over de voorgenomen wijziging van de bijstandsverordening uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mevrouw Charetti America-Francisca.

Het advies heeft betrekking op twee onderling samenhangende ontwerpregelingen: de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 en het conceptlandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van deze eilandsverordening.

De SER ontving de beide adviesverzoeken op 23 juni 2026. Vervolgens heeft de raad de ontwerpregelingen beoordeeld vanuit juridisch, sociaaleconomisch, financieel en uitvoeringstechnisch perspectief. Als onderdeel van het adviestraject heeft de minister van SOAW op 7 augustus tijdens een buitengewone voorbereidende vergadering van de SER een mondelinge toelichting gegeven en vragen van de raadsleden beantwoord.

De SER heeft het advies op 14 augustus 2026 tijdens een buitengewone plenaire vergadering vastgesteld. Met de uitbrenging ervan op 18 augustus 2026 is het formele SER-adviestraject afgerond. De verdere behandeling

en besluitvorming over de ontwerpregelingen berusten bij de regering.