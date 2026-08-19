Reflexion Diaranson 19 Augustus 2026.

Awe nos ta den mita siman y nos kier gradici nos bon Dios pa nos previlegio cu nos tin di por habri wowo otro día mas y lanta cana wak pa nos tin un exitoso día atrobe.
Tur hende por tin nan compromisonan cada dia, pero nos compromiso cu nos bon Dios no por lubida.
Nos Fe den Dios no por bai atras ni caba.
No Fe ta un palanca den nos bida y ta loke ta sostene nos fuertemente den nos bida.
Dios ta permiti nos gosa den bida cu tur e cosnan bunita cu tin.
Hopi biaha nos por kere nos tin poco, pero si wak bon di e tiki cu nos tin nos por hasi hopi mes.
Nos por tin un dushi famia cu nos por disfruta hopi mes di nan.
Un bon cabes di famia cu un bon union familiar ta rumbo pa hopi exito y ta na bienestar di nos pais.
Asina nos por forma bon directiva pa scolnan, pa centro di barionan y te hasta pa un bon gobernación.
Nos tur lo por biba felis.