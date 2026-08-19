Expansion di planta RECIP-3 oficialmente completa WEB TA AUMENTA CAPACIDAD DI PRODUCCION DI ENERGIA TE 230 MW

ORANJESTAD – Cu entrega oficial di e proyecto di expansion di planta RECIP-3 diaranson 19 di augustus ultimo, WEB Aruba a marca un momento importante den desaroyo di Aruba su produccion di energia. Durante un ceremonia na WEB, partner strategico Wärtsilä Finland Oy a entrega oficialmente dos motor RECIP nobo cu nan respectivo generadornan, completando asina un proyecto cu a tuma casi dos aña pa realisa. CEO y CTO di WEB Aruba, señornan Alfredo Koolman y Alfredo Ruiz, hunto cu Minister encarga cu Energia, sr. Arthur Dowers y representante di Wärtsilä, sr. Matthew deHaven a primi e boton di start poniendo asina e dos motornan RECIP oficialmente den operacion. E proyecto, a representa un inversion total di AWG 115 miyon.

Cu e dos motornan nobo, WEB a amplia su capacidad di produccion di energia pa medio di motornan RECIP, di 194 MW te 230 MW. E capacidad adicional aki lo yuda garantisa un suministro di energia mas confiabel pa Aruba y ofrece e base necesario pa sostene e crecemento continuo den demanda di coriente. Awor cu a finalisa e expansion, lo reemplasa e planta ‘mobile’, cu a drenta servicio na augustus 2024, e tempo ey, pa reforsa e suministro di energia na Aruba.

CEO di WEB, Alfredo Koolman, a enfatisa e importancia di e logro aki, bisando cu ‘E capacidad firme adicional aki no solamente lo fortalece nos confiabilidad di suministro, pero tambe ta pone un base solido pa e integracion di mas energia renovabel. Di e forma aki WEB Aruba ta inverti den e futuro energetico di Aruba.’

Koolman a expresa su gratitud na tur empleadonan, contratistanan, consultornan y partner Wärtsilä cu a contribui na e realisacion exitoso di e proyecto. A pesar di desafionan relaciona cu logistica, integracion tecnico y disponibilidad di personal durante e trayecto di construccion, e proyecto a wordo ehecuta exitosamente y entrega den un temporecord.

Cu RECIP-3 expandi y e proyectonan di energia renovabel y almacenahe cu ta den preparacion, WEB ta sigui traha activamente riba un produccion di energia confiabel, pagabel, sostenibel y safe pa Aruba. E capacidad adicional ta reforsa e trayecto pa logra e meta nacional di aumenta e participacion di energia di biento y solo y almacenahe den bateria den e mix energetico di nos isla.

Como muestra di aprecio y pa celebra finalisacion di e proyecto, WEB hunto cu Wärtsilä y UTLT General Contractor a haci donacionnan na Aruba Sport Unie (ASU) y na Fundacion Ultimo Deseo Aruba (FUDA). ASU a ricibi un suma di Awg. 12.500,- como contribucion pa un ‘Scrubber Dryer’ pa mantencion di Centro Deportivo Betico Croes. FUDA a ricibi un suma di Awg. 12.500,- como contribucion pa un ambulance pa transporta personanan den un estado di enfermedad terminal y/of cu ta na cama.