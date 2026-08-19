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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 20 augustus 2026

16:44  August 19, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 20 augustus 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

I.R.L.J.

L.J. ta wordo acusa di maltrato y menasa riba 15 di mei 2025.

09.10

A.R.S.K.

K. ta wordo acusa di posesion di un arma y di a insulta un polis najuni 2025 y di maltrato riba 22 di december 2024.

10.05

M.J.M.V.

M.V. ta wordo acusa di uso di documentonan falso den e periodo di juli 2019 te augustus 2024.

10.35

J.S.C.C.

C.C. ta wordo acusa di maltrato di un persona riba 13 di januari 2026.

11.05

A.R.D.

D. ta wordo acusa di intento di homicidio di un persona riba 18 di juli2025, dor di manda auto cu velocidad halto riba dje. E ta wordo acusadi a intencionalmente destrui dos motorcycle di personanan riba e mesfecha.

13.30

A.H.

H. tawordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona rina 28 di maart 2026, dor di dal e varios biaha den cara.

14.10

M-J.Z.T.

T. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 25 di januari 2025, dordi dal e varios biaha cu mokete na su cabez y lomba.

14.55

I.A.W.

W. ta wordo acusa di destruccion di un auto riba 28 di april 2024.

15.40

S.E.C.

C. ta wordo acusa di destruiccion di auto di un persona riba 9 di november 2025.

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