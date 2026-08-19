Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 20 augustus 2026

Corte di Prome Instancia 20 augustus 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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I.R.L.J.
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L.J. ta wordo acusa di maltrato y menasa riba 15 di mei 2025.
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09.10
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A.R.S.K.
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K. ta wordo acusa di posesion di un arma y di a insulta un polis najuni 2025 y di maltrato riba 22 di december 2024.
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10.05
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M.J.M.V.
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10.35
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J.S.C.C.
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C.C. ta wordo acusa di maltrato di un persona riba 13 di januari 2026.
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11.05
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A.R.D.
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D. ta wordo acusa di intento di homicidio di un persona riba 18 di juli2025, dor di manda auto cu velocidad halto riba dje. E ta wordo acusadi a intencionalmente destrui dos motorcycle di personanan riba e mesfecha.
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13.30
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A.H.
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H. tawordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona rina 28 di maart 2026, dor di dal e varios biaha den cara.
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14.10
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M-J.Z.T.
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T. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 25 di januari 2025, dordi dal e varios biaha cu mokete na su cabez y lomba.
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14.55
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I.A.W.
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W. ta wordo acusa di destruccion di un auto riba 28 di april 2024.
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15.40
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S.E.C.
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C. ta wordo acusa di destruiccion di auto di un persona riba 9 di november 2025.