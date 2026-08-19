Riba diaranson, 19 di augustus 2026, Pais Aruba a sera un convenio di erfpacht cu Gabinete di Gobernador di Aruba. Den presencia di Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, Su Excelencia Rene Herdé, Minister di Labor, Energia y Integracion, encarga cu e maneho di e Ministerio di Vivienda,
Infrastructura, Servicio Interno y Telecomunicacion, a firma e convenio na nomber di Pais Aruba.
Na nomber di Gabinete di Gobernador di Aruba, señor Warnink, director di Gabinete, a firma e
convenio.
Basa riba e convenio aki, Gabinete di Gobernador di Aruba lo bira propietario di e edificio situa
na Maria Christinastraat 2, miho conoci den pueblo como “Cas Ceremonial”.
Esaki ta haci posibel pa Gobernador di Aruba y Gabinete di Gobernador di Aruba por uza Cas
Ceremonial den futuro na un manera mas eficiente y sostenibel.
Cas Ceremonial tin un funcion historico importante y aworaki ta wordo uza caba pa Gobernador
di Aruba pa ocasionnan ceremonial y recepcionnan oficial.
Potretnan: © Kabinet Gouverneur Aruba
Op woensdag 19 augustus 2026 is het Land Aruba een overeenkomst van erfpacht aangegaan
met het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.
In het bijzijn van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, tekende
namens het Land Zijne Excellentie Rene Herdé, minister van Arbeid, Energie en Integratie,
belast met de leiding van het Ministerie van Huisvesting, Infrastructuur, Interne Diensten en
Telecommunicatie, de overeenkomst. Voor het Kabinet van de Gouverneur van Aruba tekende
de heer Warnink, directeur van het Kabinet.
Op grond van de overeenkomst wordt het Kabinet eigenaar van het pand gelegen aan de Maria
Christinastraat 2, in de volksmond beter bekend als het ‘Cas Ceremonial’.
Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de Gouverneur van Aruba en het Kabinet van de
Gouverneur van Aruba het Cas Ceremonial in de toekomst op een meer efficiënte en duurzame
wijze kunnen gaan gebruiken.
Cas Ceremonial heeft een belangrijke historische functie en wordt reeds door de Gouverneur
van Aruba gebruikt voor ceremoniële aangelegenheden en officiële ontvangsten.
Foto’s: © Kabinet Gouverneur Aruba