Riba diaranson, 19 di augustus 2026, Pais Aruba a sera un convenio di erfpacht cu Gabinete di Gobernador di Aruba. Den presencia di Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, Su Excelencia Rene Herdé, Minister di Labor, Energia y Integracion, encarga cu e maneho di e Ministerio di Vivienda,

Infrastructura, Servicio Interno y Telecomunicacion, a firma e convenio na nomber di Pais Aruba.

Na nomber di Gabinete di Gobernador di Aruba, señor Warnink, director di Gabinete, a firma e

convenio.

Basa riba e convenio aki, Gabinete di Gobernador di Aruba lo bira propietario di e edificio situa

na Maria Christinastraat 2, miho conoci den pueblo como “Cas Ceremonial”.

Esaki ta haci posibel pa Gobernador di Aruba y Gabinete di Gobernador di Aruba por uza Cas

Ceremonial den futuro na un manera mas eficiente y sostenibel.

Cas Ceremonial tin un funcion historico importante y aworaki ta wordo uza caba pa Gobernador

di Aruba pa ocasionnan ceremonial y recepcionnan oficial.

Potretnan: © Kabinet Gouverneur Aruba

Op woensdag 19 augustus 2026 is het Land Aruba een overeenkomst van erfpacht aangegaan

met het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

In het bijzijn van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, tekende

namens het Land Zijne Excellentie Rene Herdé, minister van Arbeid, Energie en Integratie,

belast met de leiding van het Ministerie van Huisvesting, Infrastructuur, Interne Diensten en

Telecommunicatie, de overeenkomst. Voor het Kabinet van de Gouverneur van Aruba tekende

de heer Warnink, directeur van het Kabinet.

Op grond van de overeenkomst wordt het Kabinet eigenaar van het pand gelegen aan de Maria

Christinastraat 2, in de volksmond beter bekend als het ‘Cas Ceremonial’.

Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de Gouverneur van Aruba en het Kabinet van de

Gouverneur van Aruba het Cas Ceremonial in de toekomst op een meer efficiënte en duurzame

wijze kunnen gaan gebruiken.

Cas Ceremonial heeft een belangrijke historische functie en wordt reeds door de Gouverneur

van Aruba gebruikt voor ceremoniële aangelegenheden en officiële ontvangsten.

Foto’s: © Kabinet Gouverneur Aruba