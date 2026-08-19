Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority N.V. a organisa un otro exitoso actividad di Buki di Pret Tambe a reuni cu ehecutivonan clave di Carnival Cruise Line

Diamars, 18 di augustus, a tuma luga otro edicion special di Buki di Pret abordo di e crucero Carnival Horizon di Carnival Cruise Line. Organisa pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.) den colaboracion cuAruba Ports Authority N.V. (APA), e actividad a reuni mas cu 60mucha entre 8 y 14 aña di edad, pa un dia yena di educacion, inspiracion y diversion den e mundo fascinante di turismo y cruceronan.

Un punto culminante di e bishita tabata e encuentro cu Senior Vice President, Government & Destination Affairs pa Carnival Corporation, Marie McKenzie hunto cu COO di Carnival Cruise Line, Sarah Beth Reno y Captain Rocco Lubrano di Carnival Horizon, kende a ricibi e grupo abordo. Durante e encuentro, nan a duna un caluroso bonbini na e muchanan y a reuni cu e delegacion oficial compone pa Minister di Turismo, Transporte y Labor, Wendrick Cicilia y su Chief of Staff, Phillipe La Reine, Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority y Marc Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority N.V. y demasrepresentantenan di A.T.A. y APA N.V. E reunion a resalta e balor di e aliansa continuo entre Aruba y Carnival Cruise Line ye compromiso comparti pa sigui crea oportunidadnan den turismo y desaroyo pa Aruba.

Durante e bishita oficial abordo, Aruba Tourism Authoritytambe a presenta un plakkaat conmemorativo na Aruba Ports Authority N.V. den celebracion di su 45 aniversario. Aruba Ports Authority N.V. a wordo estableci 45 aña pasa y oficialmente a celebra e acontecimento special riba 18 di augustus 2026. E reconocemento aki a resalta e valioso contribucion di APA N.V. na desaroyo di Aruba como destinacion di crucero y e fuerte colaboracion entre ambos organisacionnan pa fortalece e industria di turismo di nos isla.

E muchanan a haya e oportunidad pa conoce di cerca con e industria di crucero ta opera y aprecia e papel importante cu turismo ta hungaden desaroyo economico di Aruba. Durante e dia, nan a participa den un recorido abordo y a disfruta di diferente actividadnan recreativo y educativo. E entusiasmo y emocion di e muchanan a demostra, un biaha mas, e exito di e programa aki.

A.T.A. y APA N.V. ta orguyoso di por sigui sostene iniciativanan cuta educa y inspira nos futuro generacion. Un palabra di gratitud ta bayna Fundacion Buki di Pret pa nan dedicacion continuo na bienestar y desaroyo di e muchanan di Aruba, brindando nan e oportunidad pasiña mas y crea experiencianan inolvidabel, mientras cu ta sigura cucada mucha ta Gobernador di nan vakantie.

Un danki na Carnival Cruise Line pa habri nan porta un biaha mas paBuki di Pret y ofrece e oportunidad unico aki na e muchanan. A.T.A.y APA N.V. tambe ta gradici Pelican Adventures pa transporte di e muchanan y tur otro socio cu a contribui na e exito di e actividad.