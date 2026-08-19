Ambulans a bay warda di polis na Santa Cruz pa un detenido di 49 aña cu a bira malo den cel

Diaranson merdia a drenta informe di cu un detenido a bira malo den cel na warda di Santa Cruz, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin resulta cu ta un detenido di 49 aña cu ta sufri di presion cu ta sinti dolor na su curason. Nan a atende e detenido na warda di polis mes.

