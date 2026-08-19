[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na crusada di Morgenster

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans mes na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Mercedes Benz biniendo for di Meiveld no a duna preferencia na un Toyota Yaris cu tabata riba e caminda principal di preferencia y a bay dal su tras. E impacto tabata basta fuerte te cu a pone ambos auto bira 90 grado, debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans e chauffeur di e Yaris cu a ricibi un kap na cabes y tabata sangra no tabata desea atencion di ambulans mientras e chauffeur di e Mercedes Benz si a ser atendi y transporta pa hospital.