Guardacosta a bay yuda un persona di edad riba Sero Sint Christoffel

Diaranson Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guardacosta a ricibi informe di Cuerpo Policial di Curaçao encuanto un homber local di 61 aña di edad cu a bira malo durante un caminata na altura di Christoffelberg.

Empleadonan di Christoffelberg Park mesora a bay na e sitio pa brinda asistencia. Ora cu e homber su condicion a bay atras, a cuminsa cu CPR.

Na mes momento, MOC a avisa un unidad di helicopter di Guardacosta, cu mesora a sali pa Christoffelberg. Despues a traslada e homber cu helicopter pa e base di Guardacosta na Hato. Esfuersonan di reanimashon a sigui durante transporte.

Personal di ambulance tabata cla na yegada na Hato. Apesar di e esfuersonan di e trahadonan di emergencia, e homber no a mustra señal di bida.

Guardacosta, Cuerpo Policial di Curaçao, Parke Christoffelberg y tur servicio di emergencia envolvi ta express nan sincero palabranan di condolencia na famia i amigonan di e defuntu. Nos ta desea nan hopi forsa den e periodo dificil aki.