Polis y ambulans a bay pa chauffeur cu a bira malo tras di stuur na Madiki

Diahuebs mainta a drenta informe di cu un chauffeur a bira malo tras di stuur na Madiki, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu manera e chauffeur a bira malo a para e auto mesora y busca ayudo. E personal di ambulans a atende y transporte pa hospital. Na yegada di polis a lock e auto di e chauffeur cu a keda para banda di caminda.

