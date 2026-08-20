Hoben riba step herida a somenta despues di a accidenta cu un auto na rotonde banda di F.C.C.A. na Wayaca

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di F.C.C.A. na Wayaca, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un hoben riba un step. Door di e impacto e hoben a resulta herida pero e hoben cu su cara herida a subi su step y a move bay. A cancela e ambulans ya cu e hoben a bay for di e sitio. Polis a papia cu e dama chauffeur cu a keda preocupa pa e hoben y a calma e dama bisando cu ela haci bon di avisa autoridad.