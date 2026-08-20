Un colega profesional cu hopi talento y dedicacion Cyrielle Diaz ta HOH su empleado di luna di juli

Teamleider di departamento di patologia di LabHOH Cyrielle Diaz a pensa cu ela drenta un reunion importante pa duna un presentacion. Pero ela topa cu un sorpresa grandi na momentocu ela mira su famia, diferente colega y miembronan di Hunta di Directiva Gregory Croeze y Jacco Vroegop para eynanhunto ta grita ‘surprise’. Cyrielle no a sospecha net nada y mas ainda e tabata hopi sorprendi cu a logra organisa tur cos sin cu ela ripara. Pues e dia di celebracion cu Cyriella a saliempleado di luna di juli elo recorda pa semper.

Cyrielle ya caba tin 15 aña di experiencia y conocemento ribatereno di laboratorio medico na Hospital unda ela cuminsacomo analista y despues a sigui pa e funcion di teamleider. Su conocemente amplio e ta pone den practica na momento di colabora cu otro departamentonan creando e conexionnecesario y alabes e ta logra fortalece e laso entre e teamnan. Ademas, e ta haci su maximo esfuerso pa tur colega cu taforma parti di su team sinti nan mes safe y motiva. E ta creaun ambiente di confiansa y respet unda cu tur feedback ta bonbini. Mehoracion y trece solucion ta dos prioridad haltoriba su lista.

Por mira su dedicacion y compromiso pa duna servicio di calidad den tur loke e ta haci. Hunto cu su team e ta percurapa e controlnan y desaroyo continuo pa nan logra manteneacreditacion ISO 15189 di e Hunta di Acreditacion di Hulandacu ta un meta grandi di LabHOH. Cyrielle ta combina suforma di lidera entre enfoca riba resultado hunto cu atencion y comprension pa coleganan pa asina logra un actitud ehemplar.

Finalmente pa Cyrielle e cuido medico pa pashent ta na promeluga y un diagnostico corecto y di calidad ta forma e base fundamental den esaki. Team completo di HOH ta hopicontento di tin Cyrielle como colega y ta felicit’e cu etremendo reconocemento di ta empleado di luna di juli 2026:Masha pabien!

