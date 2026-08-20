Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 21 y 27 di augustus 2026 y tambe 3 di september 2026

Corte di Prome Instancia 21 augustus 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
M.J.D.G.
F.A.G.
J.A.G.C.
|
D.G. y G. y G.C. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 14 te 16 di januari 2026 y D.G. y G.C. di posesion di arma di candela den e periodo di 17 december 2025 te 5 di februari 2026.
|
14.00
|
R.L.
|
Pro forma. L. ta wordo acusa di intento di homicidio entre 8 y 9 di mei 2026.
|
14.00
|
A.J.T.
|
Pro forma. T. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 16 di mei 2026.
Corte di Prome Instancia 27 augustus 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
R.P.I.
|
I. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un machete riba 24 di juni 2025, dor di kap e na su curpa. E ta wordo acusa ademas di tabatin un machete cu ne den publico riba 24 di juni 2025. E ta wordoacusa di posesion di un machete y/of un cuchio hefto ros riba 20 di maart 2025. E ta wordo acusa di dal un persona varios biaha cu mokete na su cabez na un lugar publico riba 17 di januari, cu comoconsecuencia cu e persona a sufri daño y lesion.
|
09.30
|
R.A.A.
|
A. ta wordo acusa di a comete violencia contra dos persona riba caminda publico riba 6 di maart 2025. dor di dal y scop nan y tenenan den un klem.
|
10.10
|
R.E.T.V.
|
V. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di propiedadnan di hende naun cas riba 29 di april 2026.
|
11.00
|
E.C.S.A.
|
S.A. ta wordo acusa di a haci doño di placa di un persona via cuentadi banco di otro persona den e periodo di 30 di maart 2025 pa 14 di april 2025.
|
11.40
|
L.L.D.
|
D. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela di wega riba 24 di februari 2026.
|
13.30
|
R.D.N.Mc.I.
|
Mc.I. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 14 di november2024, dor di dal e varios wanta den cara.
|
14.15
|
R.A.K.
|
K. ta wordo acusa di ladronicia di un telefon celular riba 13 di april2026.
|
15.00
|
F.S.M.L.T.
|
L.T. ta wordo acusa di a menaza un persona riba 30 di december2025, dor di saca cuchio pe y bise: “Mi ta coy cuchio y mi ta hinca e homber ey”.
|
15.30
|
J.F.J.R.
|
R. ta wordo acusa di heling di un pressure washer riba 3 di april 2026.
Corte di Prome Instancia 3 september 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
R.O.G.O.
|
G.O. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 10 di maart 2026, dor di pushe varios biaha cu forsa, y di a maltrata su yiu riba e mesdia dor di pushe cu forsa diferente biaha y dal e na su wowo.
|
09.25
|
D.S.R.
|
R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 7 di maart 2026, dor di tene na su cabey y lastre for di trapi, mientras e tabata dal y scop e. E ta wordo acusa di a pushe for di un trapi y di a destrui television y porta di un otro persona riba e mes fecha.
|
10.25
|
R.E.C.
|
C. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 11 di januari 2026, dordi dal e varios biaha na su cara y choke.
|
11.00
|
L.C.M.
|
M. ta wordo acusa di a menaza un of mas agente policial cu morto via Facebook riba 23 di februari 2026. E ta wordo acusa di a resisti detencion di polis riba 15 di september 2025 y di a causa nan daño.
Ademas e ta wordo acusa di a wordo acusa di a intencionalmentecausa un persona lesion grave (kibra su kaak) riba 14 di september2025, dor di dal e persona cu mokete den cara cu forza.
|
13.30
|
L.M.
|
M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 30 y 31 di december, dor di mand’e fotos di su arma di trabao via WhatsApp y mensahenan manera: “Que penso usted? Que voy a hace juegos? No. Aqui hay 17 tiros” y “Acaban de venir a quitarme el arma. No venga. Porque si yo la veo, la mato” y mas. Ademas e ta wordo acusa di a destrui dos tire di auto di e persona riba 31 di december 2025.
|
14.15
|
J.A.B.P.
|
B.P. ta wordo acusa di heling di nummerplaat den e periodo di 16 di oktober 2025 y 7 di december 2025.
|
14.50
|
J.J.P.L.
|
P.L. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 2 di juni, dor di dal e varios biaha na su cara y cabez.
|
15.25
|
P.A.V.
|
V. ta wordo acusa di a destrui auto di un persona riba 2 di januari2026.