 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 21 y 27 di augustus 2026 y tambe 3 di september 2026

16:45  August 20, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 21 augustus 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

M.J.D.G.

F.A.G.

J.A.G.C.

D.G. y G. y G.C. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 14 te 16 di januari 2026 y D.G. y G.C. di posesion di arma di candela den e periodo di 17 december 2025 te 5 di februari 2026.

14.00

R.L.

Pro forma. L. ta wordo acusa di intento di homicidio entre 8 y 9 di mei 2026.

14.00

A.J.T.

Pro forma. T. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 16 di mei 2026.

Corte di Prome Instancia 27 augustus 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

R.P.I.

I. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un machete riba 24 di juni 2025, dor di kap e na su curpa. E ta wordo acusa ademas di tabatin un machete cu ne den publico riba 24 di juni 2025. E ta wordoacusa di posesion di un machete y/of un cuchio hefto ros riba 20 di maart 2025. E ta wordo acusa di dal un persona varios biaha cu mokete na su cabez na un lugar publico riba 17 di januari, cu comoconsecuencia cu e persona a sufri daño y lesion.

09.30

R.A.A.

A. ta wordo acusa di a comete violencia contra dos persona riba caminda publico riba 6 di maart 2025. dor di dal y scop nan y tenenan den un klem.

10.10

R.E.T.V.

V. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di propiedadnan di hende naun cas riba 29 di april 2026.

11.00

E.C.S.A.

S.A. ta wordo acusa di a haci doño di placa di un persona via cuentadi banco di otro persona den e periodo di 30 di maart 2025 pa 14 di april 2025.

11.40

L.L.D.

D. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela di wega riba 24 di februari 2026.

13.30

R.D.N.Mc.I.

Mc.I. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 14 di november2024, dor di dal e varios wanta den cara.

14.15

R.A.K.

K. ta wordo acusa di ladronicia di un telefon celular riba 13 di april2026.

15.00

F.S.M.L.T.

L.T. ta wordo acusa di a menaza un persona riba  30 di december2025, dor di saca cuchio pe y bise: “Mi ta coy cuchio y mi ta hinca e homber ey”.

15.30

J.F.J.R.

R. ta wordo acusa di heling di un pressure washer riba 3 di april 2026.

Corte di Prome Instancia 3 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

R.O.G.O.

G.O. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 10 di maart 2026, dor di pushe varios biaha cu forsa, y di a maltrata su yiu riba e mesdia dor di pushe cu forsa diferente biaha y dal e na su wowo.

09.25

D.S.R.

R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 7 di maart 2026, dor di tene na su cabey y lastre for di trapi, mientras e tabata dal y scop e. E ta wordo acusa di a pushe for di un trapi y di a destrui television y porta di un otro persona riba e mes fecha.

10.25

R.E.C.

C. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 11 di januari 2026, dordi dal e varios biaha na su cara y choke.

11.00

L.C.M.

M. ta wordo acusa di a menaza un of mas agente policial cu morto via Facebook riba 23 di februari 2026. E ta wordo acusa di a resisti detencion di polis riba 15 di september 2025 y di a causa nan daño.

Ademas e ta wordo acusa di a wordo acusa di a intencionalmentecausa un persona lesion grave (kibra su kaak) riba 14 di september2025, dor di dal e persona cu mokete den cara cu forza.

 

13.30

L.M.

M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 30 y 31 di december, dor di mand’e fotos di su arma di trabao via WhatsApp y mensahenan manera: Que penso usted? Que voy a hace juegos? No. Aqui hay 17 tiros y Acaban de venir a quitarme el arma. No venga. Porque si yo la veo, la mato y mas. Ademas e ta wordo acusa di a destrui dos tire di auto di e persona riba 31 di december 2025.

14.15

J.A.B.P.

B.P. ta wordo acusa di heling di nummerplaat den e periodo di 16 di oktober 2025 y 7 di december 2025.

14.50

J.J.P.L.

P.L. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 2 di juni, dor di dal e varios biaha na su cara y cabez.

15.25

P.A.V.

V. ta wordo acusa di a destrui auto di un persona riba 2 di januari2026.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *