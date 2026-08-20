Huez ta designa abogado pa caso di accidente ribabrug di Renaissance [🇦🇼🇳🇱]

Awe a tuma lugar un regiezitting den e caso penal contra e sospechoso C.C.F.P. di 25 aña, kende ta wordo persigui pa homicidio y intento di homicidio. E sospechoso ta wordo acusadi a causa un accidente di trafico riba brug di Renaissance riba 4di januari 2026, den cual dos persona a perde nan bida.

Durante e regiezitting a trata varios punto importante, incluso e derecho di e sospechoso pa haya asistencia legal di un abogado, su detencion preventivo y scuchamento di testigo. E preguntacentral tabata si C.C.F.P. tin abogado na e momento aki.

Desde su detencion e sospechoso tabatin tres abogado, tur di naninscribi na Corte Comun di Husticia. Despues el a pidi pa agregaun di cuater abogado, cu no ta inscribi na Corte Comun di Husticia. Mientrastanto tur cuater abogado a sali di e caso y a indica cu nan a tuma distancia di e tratamento den Corte. No pora haya niun otro abogado na Aruba pa asisti C.C.F.P. den sucaso.

Awe Corte a dicidi pa emiti un orden di designacion pa nombraun abogado pa asisti e sospechoso.

E tratamento di e caso ta planea pa 2 di oktober venidero pa 9’or di mainta.

Rechter voegt advocaat toe in dodelijke aanrijding Renaissance brug

Vandaag heeft een regiezitting plaatsgevonden in de strafzaak tegen de 25jarige verdachte C.C.F.P., die wordt vervolgd voor doodslag en poging doodslag. De verdachte wordt ervan beschuldigd op 4 januari 2026 een verkeersongeval te hebben veroorzaakt op de Renaissancebrug, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen.

Tijdens de regiezitting kwamen onder meer de rechtsbijstand van de verdachte, de voorlopige hechtenis en het horen van getuigen aan de orde. De vraag of C.C.F.P. op dit moment rechtsbijstand heeft, stond centraal.

Sinds haar aanhouding heeft de verdachte drie advocaten gehad, allen ingeschreven bij het Hof van Justitie. Later verzocht zij om een vierde raadsman toe te staan, die niet bij het Hof van Justitie is ingeschreven. Inmiddels hebben alle vier de advocaten zich uit de zaak teruggetrokken en laten weten afstand te nemen van verdere inhoudelijke behandeling. Er kon in Aruba geen andere advocaat gevonden worden om verdachte in deze zaak bij te staan.

Vandaag heeft de rechtbank besloten een last tot toevoeging uit te vaardigen om bijstand van een advocaat mogelijk te maken.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat nog steeds gepland op 2 oktober om 09:00 uur.