Awa; E miho suplemento natural!

Pa un atleta, e diferencia entre un bon rendimiento y fatiga hopi biaha ta depende di un factor simpel pero crucial: hidratacion. Cu temperatura y humedad halto na Aruba, e curpa di un atleta ta perde hopi likido door di sodo durante di training y competencia. Mantencion di un bon nivel di awa den bo sistema no ta solamente pa kita sed, sino tambe pa garantisa cu bo musculonan, curason y cerebro ta funciona na nan maximo nivel.
Durante ehercicio intensivo, deshidratacion por sosode mas lihe cu bo ta pensa. Ora un atleta perde solamente 2% di e awa den su curpa, su rendimento deportivo por baha drasticamente. Esaki por causa cram muscular, falta di energia, dolor di cabes y e curason mester haci extra esfuerzo pa pump sanger.
Sigui e 4 tipnan practico aki pa mantene bo curpa bon hidrata y cla pa cualkier reto:
Maneha bo hidratacion ta mesun importante cu bo plan di entrenamento y bo nutricion.