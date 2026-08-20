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Awa; E miho suplemento natural!

18:32  August 20, 2026  Leave a comment

Pa un atleta, e diferencia entre un bon rendimiento y fatiga hopi biaha ta depende di un factor simpel pero crucial: hidratacion. Cu temperatura y humedad halto na Aruba, e curpa di un atleta ta perde hopi likido door di sodo durante di training y competencia. Mantencion di un bon nivel di awa den bo sistema no ta solamente pa kita sed, sino tambe pa garantisa cu bo musculonan, curason y cerebro ta funciona na nan maximo nivel.

Durante ehercicio intensivo, deshidratacion por sosode mas lihe cu bo ta pensa. Ora un atleta perde solamente 2% di e awa den su curpa, su rendimento deportivo por baha drasticamente. Esaki por causa cram muscular, falta di energia, dolor di cabes y e curason mester haci extra esfuerzo pa pump sanger.

Sigui e 4 tipnan practico aki pa mantene bo curpa bon hidrata y cla pa cualkier reto:

1. Hidrata prome, durante y despues di entrenamento: No warda te ora bo sinti sed pa bebe awa, pasobra sed ta e prome señal cu bo curpa ta cuminsa deshidrata. Bebe awa continuamente durante henter dia pa mantene bo nivel di likido halto.
2. Reemplasa e likidonan y electrolitonan: Durante sesionnan largo of intensivo den solo, bo curpa ta perde salo y mineralnan esencial door di sodo. Combina bo consumo di awa cu cuminda rico den awa como tambe fruta manera patia, melon y apelsina pa yuda den e recuperacion.
3. Controla e color di bo urina: Un di e maneranan mas facil pa sa si bo ta bon hidrata ta dor di wak e color di bo urina. Un geel cla ta indica cu bo ta bon hidrata; un color scur ta señal directo cu bo mester bebe mas awa urgentemente.
4. Planifica bo entrenamento den oranan fresco: Trata na haci bo entrenamentonan cu ta exigi mas energia tempran parti mainta of den atardi ora solo a baha.

Maneha bo hidratacion ta mesun importante cu bo plan di entrenamento y bo nutricion.

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