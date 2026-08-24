CUERPO POLICIAL TA INFORMA
ATRACO ARMA RIBA GEMS JEWERLY NA PALM BEACH
Dialuna pa 11:10 di mainta, central di polis ta wordo informa di un atraco cu lo a tuma lugar riba Gems Jewerly situa na Palm Beach.
E prome informe ta cu dos hende homber lo a atraca Gems Jewerly y lo tin arma di candela envolvi.
E dos hende hombernan no a papia. Nan a keda cu helm bisti. Tambe un nan tabata tin un arma di candela.
Nan a huy despues direcion pariba riba un scooter color preto.
A despacha polis uniforma y otro departamentonan manera k-9, RRT, polis motorisa, Atraco Team tambe polis technico pa asina sigi cu e investigacion.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na personan cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.