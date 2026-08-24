DECLARACION OFICIAL DI ARUBA VOLLEYBALL ASSOCIATION (A.V.A.)

Aruba Volleyball Association a tuma nota di e publicacion relaciona cu e carta cu a sali den prensa.

AVA ta respeta e derecho di tur club miembro pa expresa nan preocupacion y nan derecho di solicita un Reunion General conforme e Statuto di A.V.A. y leynan vigente di Aruba.

Sinembargo, ta importante pa aclaria cu diferente declaracion menciona den e publicacion no ta verifica y tambe no ta cuadra cu realidad. Ta corecto cu 4 organisacion afilia na AVA a manda un carta cu nan no lo participa den e COPA AVA cu ta un “Warm UP”evento di volleyball prome cu e Competencia Nacional cu lo inicia na fin di Augustus2026.Denecartaatrecetambenanpreocupacionnanpadilanti. AVAa notifica e clubnan concerni dentro di 24 ora y cu lo atende e carta debidamente.

Ta corecto cu e Presidente actual di AVA y e secretaria di Aruba Volleyball Association a tuma nan retiro y ta un proceso cu tin cu cana su caminda.

Na Aruba e Board di Aruba Volleyball Association ta resorta bou di e Algemene Ledenvergadering (ALV), na unda e 4 federacionnan tambe ta pertenece.Tur asuntonan y preocupacionan di e miembonan afilia na AVA tin derecho pa trese nan puntonan y inquietud pa dilanti durante reunionnan cu Directiva.

Aruba Volleyball Association ta un Federacion y un identidad Legal cu ta afilia na FIVB (Federacion Internacional di Volleyball), NORCECA ( North Central America and Caribbean Confederation), CAZOVA (Caribbean Zonal Volleyball Association). Tambe Nacional AVA ta afilia na ASU, COA y SSA. Aruba tin su responsabilidad di hiba un maneho corecto , transparente a base di respet, confiansa na bienestar di su miembronan y sigur na bienestar di tur atletanan. Ta lamentable cu e 4 federacionnan miembro no a solicita un reunion pasobra nan tin e derecho di haci esaki.

Segun reglanan vigente AVA su actividadnan ta continua y su programma pa e competencia COPA AVA na bienestar di atletanan. E parti interno concerni tur su miembronan afilia, inclui e 4 organisacionan ta wordo invita den corto tempo pa asisti na un Reunion Extraordinario di Miembrecia.

Aruba Volleyball Assciation

Anchelino Vrolijk

Board member A.V.A. / Vocero