A.T.A. ta comparti resultado di juli 2026 Alabes ta comparti cifra di patronchi di gasto di carchi VISA durante e di dos kwartaal 2026

Durante e di dos kwartaal di 2026, esta di januari pa juni, 304.308 cardholder di Visa, for di 136 diferente pais, a gasta na Aruba un total di USD 184,9 miyon. E dato ta mustra cu bishitantenan internacional ta sigui contribui significativamente na economia local mediante nangastonan den diferente sector di servicio y comercio. E estudio aki ta analisa e gastonan haci na Aruba door di huespednan cu ta uza Visa card emiti den exterior, a base di transaccionnan verifica registra den e red di Visa.
E resultadonan ta indica cu restaurantnan y establecimentonan di cuminda a registra e mayor parti di e gastonan, cu un total di USD 56,7 miyon. E sector di alohamento a sigui cu USD 44 miyon, mientras cu Retail a registra USD 39,3 miyon. Ademas, huespednantambe a contribui na sectornan manera supermercado, transporte y entretenimento. E datonan aki ta confirma cu e gastonan di huespednan no ta concentra den un solo sector, sino cu ta genera actividad economico pa diferente tipo di negoshi y servicio na Aruba.
ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO
STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO
Den luna di juli 2026, Aruba a ricibi un total di 160.858 bishitantestayover y a registra un total di 1.073.422 nochinan di estadia, cu un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 6,7 anochi. E resultado aki ta confirma un desempeño positivo pa e industria di turismo durante luna di juli.
E distribucion di mercado durante juli a mustra cu Norte America a sigui ta e mercado principal, representando 72,1% di tur yegadanan. Sur America a contribui cu 21,6%, Europa cu 4,2%, mientras cu otro regionnan a representa 2,1% di total di bishitantenan. Estados Unidos ta e mercado individual mas grandi pa e luna di juli cu 111.236 bishitante, mientras cu Argentina a registra 16.905 bishitante pa juli. Hulanda ta lidera e mercado Europeo cu 3.626 bishitante.
SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)
A.T.A. ta continua monitorea e sector di Short-Term Vacation Rentals(STVR) pa medio di e plataforma Lighthouse. Pa juli 2026, e nivel promedio di ocupacion a registra 62%, reflehando demanda continuo pa e tipo di acomodacion aki entre huespednan. E Average Daily Rate (ADR) pa e luna tabata USD 384.
Ademas, e sector a genera un entrada total di aproximadamente USD 36,7 miyon durante juli 2026.
|
Short-term Vacation Rentals
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Occupancy
|
54%
|
52%
|
40%
|
50%
|
60%
|
62%
|
ADR in $
|
311
|
352
|
406
|
380
|
331
|
384
|
Revenue in $
|
11,457,733
|
14,832,795
|
20,177,890
|
22,588,549
|
23,704,414
|
36,770,058
Bishita www.ata.aw tur luna pa e Statistical Monthly Report.