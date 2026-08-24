 Posted in INCIDENTE

Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na rotonde Airport

16:49  August 24, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde dilanti Airport, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti. Afortunadamente e daño tabata minimo y ningun hende a resulta herida.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *