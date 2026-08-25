Dialuna mey anochi coriente a bolbe bay na un parti di Santa Cruz. Esaki ta birando un molester pa esnan cu tin cu drumi y descansa pa mainta nan bay labora su mainta despues ya cu nan a lanta y tin algun cu tin e dificultad pa bolbe pega soño. Ta bon mes cu e interupcion no ta pa hopi largo pero si incomodo.
Pa di dos anochi caba cu coriente ta bay na Santa Cruz
Dialuna mey anochi coriente a bolbe bay na un parti di Santa Cruz. Esaki ta birando un molester pa esnan cu tin cu drumi y descansa pa mainta nan bay labora su mainta despues ya cu nan a lanta y tin algun cu tin e dificultad pa bolbe pega soño. Ta bon mes cu e interupcion no ta pa hopi largo pero si incomodo.