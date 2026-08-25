Reflexion Diamars 25 Augustus 2026.

Mane custumber nos ta spierta tempran y cu hopi amor y Fe nos ta gradici nos non Dios pa e dia nobo aki.
Nos ta hopi contento cu loke nos tin y ta masha agradecido pesey.
Nos tin hopi Fe cu ta duna nos e fortalesa pa tin hopi confiansa den nos bon Dios.
Semper nos ta agradecido cu loke nos tin, pero semper por sigi purba logra algo mas miho.
Cada ken tin e derecho pa bai mas dilanti den bida.
Pa na edad halto por descansa y gosa bida cu loke nos mes a crea.
Tin hopi dokter cu ta caba su estudio pero no ta tur ta mesun bon.
Mescos cu músico of tokado.
Carpinte o mesla.
Asina bida ta tin hende ta tuma su profeshon na serio y otro ta traha pa traha
Mane e grandinan ta bisa sino fono.