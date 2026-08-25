Desfile di 48 pais cu 720 atleta participando den e competencia di tiro awetardi pa 5’or riba Plaza Betico Croes

E fin di siman aki lo tin un competencia grandi di tiro cu 48 pais participando den e deporte di tiro. Pa e evento aki awetardi lo tin un desfile di e paisnan participando. E competencia aki lo ta un unda cu disciplina y dedicacion por competi den precision. Un total di 720 atleta lo ta participando nan tiro practico. Premiacion lo tuma lugar diadomingo na Seaport Convention Center. Amantenan di deporte di precision di tiro ya bo sa, losmento di bala e fin di siman aki!

