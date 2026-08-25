ELMAR ta continua trabounan riba red bou di tera na Santa Cruz despues di interupcionnan reciente

Oranjestad, Aruba – 25 di augustus 2026 – Recientemente, districto di Santa Cruz y algun area den vecindario a experiencia 2 Hoogspanningsstoring. ELMAR ta lamenta e inconveniencia cu esaki a causa pa nos cliente. Na ambos ocasion, tecniconan di ELMAR a mobilisa pa identifica e origen di e interupcion, isola e parti afecta y reestablece suministro di coriente. ELMAR ta continua evalua e red bou di tera den e area pa determina e trabounan necesario.
Dos interupcion di servicio den e districto di Santa Cruz
Durante e prome interupcion, cu a dura 2 ora, suministro di coriente a wordo reestableci gradualmente. E segundo interupcion a dura 1 ora di cual suministro di coriente a wordo completamente reestableci. Na ambos ocasion, tur cliente afecta a haya servicio di coriente bek.
Fortalecemento di e red durante temporada di calor
Inspeccion, mantencion y fortalecemento di e red ta trabounan cu ELMAR ta ehecuta continuamente. Durante temporada di calor, e trabounan aki ta intensifica riba parti critico di e red, incluyendo kabelnan bou di tera, pa identifica posibel punto di atencion y determina unda intervencion ta necesario.
Pa e grandesa y complehidad di e red electrico di Aruba, inspeccion, mantencion y fortalecemento ta un trabou continuo. Mediante e trabounan aki y inversion den recurso tecnico, ELMAR ta traha pa reduci e posibilidad y impacto di interupcionnan, y pa atende situacionnan cu mas precision ora nan presenta.
Mas instrumento pa evalua red bou di tera
ELMAR ya ta utiliza instrumento specialisa pa midi y evalua kabelnan bou di tera. Ademas, ELMAR a caba di adkeri instrumento adicional pa evalua mof bou di tera, esta e punto di conexion entre seccion di kabel bou di tera. E instrumento nobo aki ta complementa e instrumentonan cu ELMAR ya ta utiliza, y lo wordo incorpora den e proximo trabounan di inspeccion y evaluacion di e red. Esaki lo permiti nan identifica y analisa posibel punto di atencion den e infrastructura bou di tera cu mas precision.
Trabounan lo continua na Santa Cruz
ELMAR lo cuminsa trabounan riba e kabel afecta na Santa Cruz, mientras e trabounan di inspeccion lo continua den otro areanan di e red. E informacion obteni durante e interupcionnan, hunto cu e instrumentonan disponibel, lo wordo utiliza pa evalua e seccion di e red y determina e trabounan necesario.
Cu ainda aproximadamente 1 luna di temporada di calor dilanti, ELMAR lo continua cu trabounan preventivo, mantencion, inspeccion y fortalecemento di e red. ELMAR ta gradici su clientenan di Santa Cruz y vecindario pa nan comprension durante e interupcionnan, y ta reafirma su compromiso pa sigui traha riba un suministro di coriente safe y confiabel pa comunidad di Aruba.