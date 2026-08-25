Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida net dilanti Hyatt Regency hotel na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente cu hende herida unda cu e dama chauffeur di un Honda a subi sali dilanti un Mercedes Benz cu a bin dal den dje. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.
Dama chauffeur di un Honda a subi caminda sin duna preferencia y a resulta herida dilanti Hyatt Regency
Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida net dilanti Hyatt Regency hotel na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente cu hende herida unda cu e dama chauffeur di un Honda a subi sali dilanti un Mercedes Benz cu a bin dal den dje. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.