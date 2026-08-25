Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 4, 10,11 y 18 di september 2026

Corte di Prome Instancia 4 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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J.R.S.
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S. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad entre25 y 28 di februari 2025.
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10.30
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E.A.B.C.
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B.C. ta wordo acusa di intento di homicidio y maltrato riba 11 di februari 2026.
Corte di Prome Instancia 10 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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E.D.
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D. ta wordo acusa di maltrato y violencia den publico riba 9 di februari 2024.
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09.45
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A.M.T.
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M.T. ta wordo acusa di maltrato riba 28 di april 2025
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10.10
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K.R.R.
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R. ta wordo acusa di ladronicia riba 6 di december 2024.
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10.40
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J.A.C.
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C. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 15 di juni 2025.
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11.25
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L.M.M.
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M. ta wordo acusa di a hinca un persona varios biaha cu un sombechina su mannan riba 30 di augustus 2025.
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13.30
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L.A.L.R.
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L.R. ta wordo acusa di maltrato di un familiar y maltrato cu un arma riba 30 di november 2025.
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14.10
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J.P.M.C.
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C. ta wordo acusa di menaza cu un crimen y cu un arma riba 9 di juli2025.
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15.10
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J.A.I.
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I. ta wordo acusa di a maltrata dos persona riba 16 di mei 2026.
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15.40
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N.R.W.W.
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W. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 22 di oktober 2025.
Corte di Prome Instancia 11 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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F.M.A.R.
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R. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 6 di maart2021 pa 6 di maart 2026.
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09.30
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E.C.K.
S.R.J.K.
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K. y K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den e periodo di 5 di maart 2026 y 12 di maart 2026.
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14.00
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L-A.R.R.C.A.
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Pro forma. C.A. ta wordo acusa di asesinato y posesion di un arma di candela na mei 2026.
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14.00
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J.J.A.S.
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Pro forma. S. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di arma di candela riba 30 di mei 2026.
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14.00
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A.F.E.
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Pro forma. E. ta wordo acusa di estafa y ladronicia riba 22 di april2026, 26 y 29 di mei 2026.
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14.00
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J.D.
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Pro forma. D. ta wordo acusa di ladronicia riba 2 di juni 2026.
Corte di Prome Instancia 18 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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G.A.S.C.
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S.C. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 7 di maart 2026.
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10.00
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G.H.
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H. ta wordo acusa di cendemento di candela y menaza cu crimen riba 12 di april 2026.