 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 4, 10,11 y 18 di september 2026

15:26  August 25, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 4 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

J.R.S.

S. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad entre25 y 28 di februari 2025.

10.30

E.A.B.C.

B.C. ta wordo acusa di intento di homicidio y maltrato riba 11 di februari 2026.

Corte di Prome Instancia 10 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

E.D.

D. ta wordo acusa di maltrato y violencia den publico riba 9 di februari 2024.

09.45

A.M.T.

M.T. ta wordo acusa di maltrato riba 28 di april 2025

10.10

K.R.R.

R. ta wordo acusa di ladronicia riba 6 di december 2024.

10.40

J.A.C.

C. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 15 di juni 2025.

11.25

L.M.M.

M. ta wordo acusa di a hinca un persona varios biaha cu un sombechina su mannan riba 30 di augustus 2025.

13.30

L.A.L.R.

L.R. ta wordo acusa di maltrato di un familiar y maltrato cu un arma riba 30 di november 2025.

14.10

J.P.M.C.

C. ta wordo acusa di menaza cu un crimen y cu un arma riba 9 di juli2025.

15.10

J.A.I.

I. ta wordo acusa di a maltrata dos persona riba 16 di mei 2026.

15.40

N.R.W.W.

W. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 22 di oktober 2025.

Corte di Prome Instancia 11 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

F.M.A.R.

R. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 6 di maart2021 pa 6 di maart 2026.

09.30

E.C.K.

S.R.J.K.

K. y K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den e periodo di 5 di maart 2026 y 12 di maart 2026.

14.00

L-A.R.R.C.A.

Pro forma. C.A. ta wordo acusa di asesinato y posesion di un arma di candela na mei 2026.

14.00

J.J.A.S.

Pro forma. S. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di arma di candela riba 30 di mei 2026.

14.00

A.F.E.

Pro forma. E. ta wordo acusa di estafa y ladronicia riba 22 di april2026, 26 y 29 di mei 2026.

14.00

J.D.

Pro forma. D. ta wordo acusa di ladronicia riba 2 di juni 2026.

Corte di Prome Instancia 18 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

G.A.S.C.

S.C. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 7 di maart 2026.

10.00

G.H.

H. ta wordo acusa di cendemento di candela y menaza cu crimen riba 12 di april 2026.

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