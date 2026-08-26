Bunita apertura bon anima di e competencia di Tiro Practico “IPSC Pan American 2026 Aruba”

Awe e apertura di e competencia di tiro practico “IPSC Pan American 2026 Aruba” a ranca sali cu un bunita ceremonia di apertura ariba Plaza Betico Croes. Tur e atletanan a participa den defile bow musica di brass band. Presidente di IROA , director regional di Aruba Edward de Cuba y presidente saliente di Aruba Practical Shooters Club a duna e participantenan un palabra di bon bini pa asina mayan mainta 7am e competencia por inicia.

