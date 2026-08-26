Reflexion Diaranson 26 Augustus 2026.

Awe ta otro día mas cu nos ta hanja regala for di nos bon Dios.
Nos ta hopi agradecido pa esaki.
Nos no ta donjo di nos curpa.
E aire cu nos por lanta pa hala rosea tur dia ta den man di Señor.
Nos ta den siman di Señores, esta hende grandi, y ta hopi tin den cama, otronan diabetico, of cu Alzheimer, of cu Parkinson, cuanto tin un bandi pia, of ta cana cu garoti, of sea ta ciego.
Hopi di nos grandinan por ta manera un baby atrobe, pasobra asina e bida ta, na grandi nos ta bira mucha atrobe, ta lubida hopi, ta bira fastioso y ta come papa y cos mula paso no por guli hopi bon mas.
Pesey e siman di nos grandinan ta na su luga y ta bunita pa trata nan cu extra carinjo e siman aki.
Pasobra tin hopi cu ta pasando mal rato tambe serka nan hendenan.
Nan a traha duro y cumpli cu nan debernan di cuida famia y zorg pa tin pan riba mesa.
Awo ta bon pa nan descansa y warda e jamada di Señor pa bai serka Dje.
Mescos cu bo ta trata nan awo, lo bo ser trata despues.