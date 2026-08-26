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TIRAMENTO NA MANDOLINESTRAAT

13:02  August 26, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL TA INFORMA

TIRAMENTO NA MANDOLINESTRAAT

Diaranson alrededor di 3’or di marduga, central di polis ta wordo notifica cu un hende homber lo a wordo tira na Mandolinestraat.

Central di polis ta despacha patruya di polis na e sitio di e sucedido como tambe ambulance.

Na yegada di polis ta encontra di berdad cu un hende homber di 20 aña cu a wordo tira dilanti su cas na Mandolinstraat.

Su situacion ta mustra critico.

 

Personal di ambulance ta presenta un rato despues, stabilisa e victima y transporte cu maximo urgencia pa hospital.

Recherche a presenta como tambe polis technico pa haci nan investigacion.

Departamento di slachtofferhulp tambe a presenta.

E situacion di e victima te critico pero stabiel.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na e persona cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

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