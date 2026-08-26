Ehersisio Eksitoso di Ehérsito Real di Hulanda na Boneiru [🇨🇼🇺🇸🇳🇱]

E Kompania na West a kompletá ku éksito un ehersisio riba Boneiru siman pasá. E ehersisio a enfoká riba liderazgo, koperashon, i fortalesementu di resiliensia físiko i mental. Durante e ehersisio, e sòldánan a realisá vários aktividat di reto.

Por ehèmpel, nan a baha for di e faro di Brandaris i a trein usando diferente senario, inkluyendo move un persona heridá riba un brancard. Landamentu i rema bèk tambe tabata riba e programa, ku koperashon i perseveransia ku tabata enfoke sentral.

Ademas di e entrenamentu militar, e sòldánan a partisipá tambe na e Washington Park Trail Run. Nan a asistí ku e preparashonnan pa e evento i a kore e kaminda nan mes. Di e manera aki, nan a kombina servisio komunitario ku un reto deportivo.

A tene e ehersisio riba Boneiru debí na e debernan konstitushonal ku forsanan armá tin tambe den Karibe. Un di e debernan aki ta e abilidat pa defendé bo mes teritorio. Ademas, e Compania na West ta responsabel pa duna asistensia militar ora ta nesesario. Pa esaki ta esensial ku e sòldánan ta bon konosí ku tur e islanan.

Successful Royal Netherlands Army Exercise on Bonaire

Last week, the ‘Compagnie in de West’ (Company in the West) successfully concluded an exercise on Bonaire. The exercise focused on leadership, cooperation, and strengthening physical and mental resilience. During the exercise, the soldiers carried out various challenging activities. For instance, they descended Mount Brandaris and trained using different scenarios, including transporting an injured person on a stretcher. Swimming and rowing back were also on the program, whereby teamwork and perseverance were the focal points.

In addition to the military training, the soldiers participated in the Washington Park Trail Run. They assisted with the event preparations and ran the trail themselves. In so doing they combined community service with a sporting challenge.

The exercise on Bonaire was conducted in light of the constitutional duties the armed forces fulfill in the Caribbean region. One such duty is the ability to defend national territory. Furthermore, the ‘Compagnie in de West’ is responsible for providing military assistance when this is required. To this end, it is essential that the soldiers are thoroughly familiar with all the islands.

Succesvolle oefening Koninklijke Landmacht op Bonaire

De compagnie in de West heeft afgelopen week met succes een oefening op Bonaire afgerond. De oefening stond in het teken van leiderschap, samenwerking en het versterken van fysieke en mentale weerbaarheid. Tijdens de oefening voerden de militairen verschillende uitdagende activiteiten uit. Zo daalden zij de Brandaris af en trainden zij met verschillende scenario’s, waaronder het verplaatsen van een gewonde met een brancard. Ook stonden zwemmen en terugroeien op het programma, waarbij samenwerking en doorzettingsvermogen centraal stonden.

Naast de militaire training namen de militairen ook deel aan de Washington Park Trail Run. Zij hielpen mee met de voorbereidingen van het evenement en liepen zelf mee met de trailrun. Op deze manier combineerden zij inzet voor de gemeenschap met een sportieve uitdaging.

De oefening op Bonaire werd gehouden vanwege de grondwettelijke taken die de krijgsmacht ook in het Caribisch gebied heeft. Zo is één van de taken het kunnen verdedigen van het eigen grondgebied. Daarnaast is de Compagnie in de West verantwoordelijk voor het verlenen van militaire bijstand wanneer dat nodig is. Hiervoor is het noodzakelijk dat de militairen op alle eilanden goed bekend zijn.