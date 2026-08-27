Reflexion Diahuebs 27 Augustus 2026

Awe nos ta lanta habri wowo y mira otro dia cu ta un bendicion di nos bon Dios.pesey nos ta alabe y gradicie pa por gosa cada dia di nos bida.
Nos tin un Dios creador di cielo y tera.
Un Dios cu ta stima su yuinan y nunca lo laga nos na caya.
Hopi di nos por ta pasando den temponan dificil pero keremi cu pa cada un di nos Señor tin un caminda prepara.
Nos solamente mester cumpli cu nos debernan y stima Dios mas cu tur cos mundano, despues stima nos prohimo..
Cosnan simpel e ta pidi nos, cu no ta costa nos ningun cen pa cumpli cu nan.
Ser un bon ciudadano ta nos deber pa tin un sociedad sano y pa tur hende por biba felis cu otro.
E solo ta sali pa nos tur.
Sinja compartí y yuda esun den nesecidad ta hasi nos bon hende y ta duna nos curason satisfacion.
Ora bo hasi cos bon bo ta keda contento y keremi e ta bolbe pabo.
Hasi bon hanja bon ta e bunita lema.