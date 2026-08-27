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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 30 september 2026

08:43  August 27, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 30 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

L.J.K.

K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 18 di december 2025.

09.00

E.J.L.S.

L.S. ta wordo acusa di menasa cu crimen riba 13 di oktober 2025.

09.30

J.C.G.F.

G.F. ta wordo acusa di menasa cu un arma riba 16 di januari 2025.

10.00

K.M.L.

L. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 12 di februari 2025.

10.30

B.D.

D. ta wordo acusa di menasa y posesion di un arma di candela riba 21 di februari 2025.

11.00

R.R.N.

N. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad riba 30 di maart 2024.

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