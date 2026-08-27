Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 30 september 2026

Corte di Prome Instancia 30 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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L.J.K.
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K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 18 di december 2025.
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09.00
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E.J.L.S.
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L.S. ta wordo acusa di menasa cu crimen riba 13 di oktober 2025.
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09.30
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J.C.G.F.
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G.F. ta wordo acusa di menasa cu un arma riba 16 di januari 2025.
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10.00
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K.M.L.
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L. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 12 di februari 2025.
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10.30
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B.D.
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D. ta wordo acusa di menasa y posesion di un arma di candela riba 21 di februari 2025.
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11.00
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R.R.N.