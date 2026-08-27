A.T.A. ta gradici y felicita tur Miembro di Prensa Un mainta di aprecio, conocemento y dialogo cu miembronan di prensa local

Dia 24 di augustus, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a ricibi mas cu 25 miembro di prensa local pa un mainta special dedica na apreciacion, colaboracion y dialogo conmemorando asina Dia di Prensa 2026. E mainta a cuminsa cu un desayuno di agradecimento na e profesionalnan di media cu tur dia ta traha pa mantene nos comunidad informa.
Despues di desayuno, miembronan di prensa a participa na un programa special den cual A.T.A. a comparti mas conocemento tocante e trabou, prioridadnan y vision di A.T.A. Tambe a discuti e estado actual di e industria di turismo y con e sector ta sigui evoluciona. Mientras cu turismo na Aruba ta sigui evoluciona, accionnan y tambe e conversacion rond di turismo tambe mester evoluciona. Pesey presencia di prensa tabata importante; como un socio clave pa amplifica, guia y fomenta e dialogo tocante entre otro Turismo Responsabel.
Ademas, durante e mainta miembronan di prensa a haya e oportunidad pa conoce diferente miembro di e ekipo di A.T.A. y siña mas tocante di e evolucion di e strategia di comunicacion di A.T.A., tanto den mercadonan internacional como na nivel local. Tambe nan a haya un bista amplio riba diferente iniciativa, proyecto y esfuersonan cu A.T.A. ta ehecuta riba nos isla pa sostene y fortalece Aruba, no solamente como un destinacion, sino tambe como un comunidad sostenibel caminda bienestar social, conservacion di nos patrimonio natural y proteccion di nos medio ambiente ta ocupa un luga central.
Pa A.T.A., ta di hopi importancia pa comparti informacion directamente cu prensa. Un prensa bon informa por emiti contexto corecto, comunica desaroyonan y yuda e publico compronde e trabou cu ta wordo haci den beneficio di Aruba y su comunidad. E tipo di intercambio aki tambe ta fortalece transparencia y ta crea relacionnan mas solido entre A.T.A. y e medionan di comunicacion.
“Nos relacion cu prensa local ta di gran importancia pa A.T.A. Como partnernan clave den comunicacion, e encuentro aki a ofrece nos e oportunidad pa comparti conocemento, tende perspectivanan y reforsa e colaboracion cu ta esencial pa mantene Aruba bon informa. Na nomber di Aruba Tourism Authority, mi kier gradici tur profesional di media pa nan dedicacion, compromiso y profesionalismo. Nos ta desea nan un feliz Dia di Prensa 2026,” a expresa CEO di A.T.A., Ronella Croes.
Miembronan di prensa presente a sali cu un miho comprendemento di e direccion strategico di A.T.A., su strategianan di comunicacion y e impacto positivo di diferente programa y iniciativanan cu ta contribuina e desaroyo di Aruba y bienestar di nos comunidad.
A.T.A. ta gradici tur miembro di prensa cu a participa den e celebracion y na tur profesionalnan di media cu durante henter aña tadedica nan mes na informa, educa y comparti noticia y actualisacionnan cu Aruba. Nan contribucion ta indispensabel y di hopi balor.
Cu e occasion aki, Aruba Tourism Authority ta desea tur periodista, reportero, fotografo, editor, presentador y profesional di media un feliz Dia di Prensa 2026 y ta gradici nan pa nan compromiso continuo cu nos comunidad y nos isla.