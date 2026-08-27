LUCAS TROMP CAMPEON TORNEO JANI BROKKE MEMORIAL!

Tanki Leendert – Mescos cu añanan anterior, “Fundacion Movemento ta Bida” (FMTB), a organisa en conexion cu e Weganan Nacional 60+, e candeloso torneo pa biyaristanan 60 + titula “Jani Brokke Memorial 2026”. E torneo aki a dal habri aya n’e palacio di biyar nobo na Tanki Leendert dia 15 di augustus, y tabatin su gran final dia 22 di augustus. Un torneo cu a dal portanan di santana habri di San Nicolas te cu Westpunt!

Si shonnan, despues di un candeloso prome rondo dia 15 di augustus, caminda varios veterano den biyar a realisa cu miho nan busca otro cos di haci, a keda solamente un “handjevol” di “survivors”. Den “winner’s round” a keda pa hunga e wega entre Lucas “Lucky Luke” Tromp y Edwin “Kwek” Chirinos. Aki, Lucas Tromp a surgi vencedor y Kwek mester a bay busca su suerte den “loser’s round”. Den e rondo di perdedo a bataya a cuminsa cayente cu e wega entre Ernand Coffie y Junini Quant na mesa uno, y na mesa dos, e encuentro cu “traffica delay” entre Carlos Dirksz y Antonio Valenzuela. Aki Junini a mustra Coffiecaminda pa cas, y n’e otro mesa, Carlos “Poy” Dirksz a pasa Valenzuela un curva di “lo miró, le gustó, y seponchó”! Carlos pues ta pasa p’e semi final caminda di basta rato “Kwek” Chirino ta slijp e punta di su taco. Den un bon semi-final, “Kwek” Chirino ta mustra di ta di net un tiki caliber mas halto, y “Poy” tin cu conforma su mes cu di tres lugar den e torneo.

E gran final pues ta un re-encuentro entre dos legendario: Edwin “Kwek” Chirino, un dje super-starnan di e famoso ekipo “Nevada”, y Lucas “Lucky Luke” Tromp, conoci como e sicario di legendario team “Snack Ranch”; e guy cu Sjorry tabata manda pa cera bo cuenta! Cos ta cuminsa “viento en popa” pa Kwek kende ta pica 2-1 bay dilanti riba Lucas. Un rato despues, Lucas ta mustra di haya su drive y ta empata na 2-2! Desde e momento ey, Lucas ta manera un pitbull cu no ta laga los mas y su instintonan di tempo di gloria como “closer” di Snack Ranch ta drif bin halto. Sin laga duda ta ken merece gana, Lucas ta caba cos cu score convincente di 5-2! Un gran pabien na Lucas Tromp como vencedor, pero tambe na otro legendario manera Edwin Chirino kende sigur a pone tension den wega. Mas cu claro un pabien tambe na Carlos Dirksz cu a logra di tres luga, y tambe demas participantenan. Tambe, un palabra di elogio pa PatrickHenriquez y Moonchi Kelly como organisadonan dje evento anual aki.