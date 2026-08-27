 Posted in INCIDENTE

Chauffeur di pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di s.u.v. na e rotonde Tarabana

13:52  August 27, 2026  Leave a comment

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di e s.u.v. su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *