Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di e s.u.v. su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur di pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di s.u.v. na e rotonde Tarabana
Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di e s.u.v. su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.