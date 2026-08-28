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[VIDEO] Atraco riba taxista di 60+ na Cumana, nan a dal e cu cabo di revolver kap su cabes

02:29  August 28, 2026  Leave a comment

Diabierna madruga a drenta informe di un caso di atraco arma cu hende herida na Cumana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un atraco arma riba un taxista di riba 60 aña unda a dal e cu e cabo di e revolver riba su cabes y a kap e. Na yegada di e ambulans nan a atende e sangramento na cabes di e victima. Mientras e team di atraco a ser avisa y e team forensyco tambe pa gara e evidencianan pa e caso aki y asina logra captura e atracadornan aki lo mas pronto posibel.

 

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