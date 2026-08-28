Reflexion Diabierna 28 Augustus 2026.

Nos ta hopi contento ora nos lanta otro mainta y gosa di un dia importante asina.
Gradici di biaha nos bon Dios pa laga nos por gosa di un otro fin di siman
Nos carga, nos lagrimanan, y nos dolor lo pasa pasobra nos ta cu Señor cu ta libra nos di tur peso riba nos curpa.
Esun cu por y tin e animo por gosa poco di naturalesa y fauna cu Señor a crea pa hasi nos bida mas alegre.
Nos por a mira otro desastre den Oriente ora un Gletjer a los di den Himalaya y a bin abou cu un montón di santo y lodo lastra hopi edificio y tapa masha hopi hende den e lodo lagando mas di 300 hende perdí y hopi edificionan lastra mescos cu nada.
Nos ta pidi Señor pordona nan.
Nos por ta pober cu tanto gastonan den nos bida diario pero un cos ta sigur nos tin hopi previlegio di por ta bibando hopi felis riba nos hogar.
Ta bon pa gradici nos bon Dios tur dia y pidi nos hendenan pa bini bek cu Señor y resa tur dia pa E sigi cuida nos.
Tanto cos ta pasando rond mundo, candela, temblor, awasero ta lastra tur cos bai cune, ojalá nos por keda proteha pa Señor.