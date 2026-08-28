[VIDEO] —CUERPO POLICIAL TA INFORMA— HOMBER ATRACA NA CUMANA

—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
HOMBER ATRACA NA CUMANA
Diabierna madruga pa mas o menos 1:45 central di polis ta despacha e patruya di Oranjestad pa un apartament situa na Cumana. E prome informe ta cu lo ta trata di un atraco.
Na yegada di patruya nan ta wordo aserca pa un hende homber cu ta declara cu un rato prome e lo a wordo atraca pa 3 hende homber. Un di nan tabata tin un arma di candela. E sospechosonan lo a agredie cu e arma di candela door di dale tras di su nek.
Despues e sospechosonan lo a bay cu su pertenecianan. Ta trata di varios joyas ( cadena-, rechinan y holoshi) tambe placa.
E sospechosonan lo tabata bisti na paña scur y cu cara tapa. Nan lo a papia papiamento y spaño. Y nan lo a huy na pia.
A pidi ambulance pa e victima pa asina controle y dune e asistencia medico necesario.
Atraco Team a presenta como tambe polis technico pa asina haci nan investigacion.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na es cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.