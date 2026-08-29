Reflexion Diasabra 29 Augustus 2026.

Nos cu hopi satisfacion y alegria ta gosa di otro dia regala pa nos bon Dios.
Cu nos ta bendiciona no tin duda.
Pesey semper mustra nos Fe grandemente na nos bon Dios cu hamas no lo por bandona nos.
Nos mester ta hopi agradecido pa tur locual ta bini di nos bon Dios, e rosea ta Señor ta permiti nos, e lanta cana ta su regalo.
Kiko mas nos kier, cu tin masha hopi no ta jega asina leuw den bida.
Ser agradecido pa un fabor no ta nada foi sla, nada malo.
Biba felis y contento ta un previlegio.
Asina nos y nos hendenan mester sinja biba, agradecido.
Cu un ciudadano kier aserca Señor personalmente, cu e kier hasta papia cu Señor ta su derecho, pasobra Señor tin oido pa nos tur.
Nunca kere cu Señor no ta skuchabo, cu Señor a lubida bo, ta laga E ta laganos pasa den duro pa test nos Fe.
Papia cu Señor ta un previlegio cu nos tin, es mas cu E ta tende nos ta un honor mas grandi ainda.