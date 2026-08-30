[VIDEO] Auto a bira dilanti un motorcycle sin dun’e preferencia na Macuarima

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di 88 Foodmart na Macuarima, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto a bira dilanti un motociclista cu tabata riba e caminda di preferencia y a bay dal den dje lagando e motociclista herida. Na prome instante a kere cu e chauffeur di e Lincoln lo tabata bao influencia pero despues e test esaki a demostra cu no ta asina, mientras e motociclista a resulta seriamente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.