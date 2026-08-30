[VIDEO] Na momento cu un Nissan Fairlady a bay pasa un Suzuki Swift nan a dal den otro y manda cada un den un direccion.

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasakiweg panort di rotonde Superfood mesora a dirigi tanto polis, ambulans y bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente riba Sasakiweg direccion nort unda un Nissan Fairlady a bay haal in un Suzuki Swift y den e intento nan a dal den otro y e Suzuki Swift a bay cay y bolter den e parti pariba mientras e fairlady den e parti pabao. Ambos chauffeur a resulta herida. Bomberonan na nan yegada a kita e wayanan di bateria pa evita cualkier inconvenencia, Na yegada di e ambulnansnan nan a atende e victimanan.