[VIDEO] Yegando brug di Balashi Chauffeur a perde control dal na e muraya manda piedra cu bloki causa daño na 3 auto otro banda di caminda

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida y cu auto a bolter yegando e brug Fredis Refunjol na Balashi, mesora a dirigi tanto polis , ambulans y tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un auto Mazda yegadndo e brug a perde control bay banda robes dal na e muraya y bolter, Door di a dal na e muraya a manda bloki cu piedranan di e muraya cu a causa daño na 3 auto di otro banda di caminda un a kibra radiator, otro a kibra tanki azeta y un ultimo cu e piedranan a causa daño na su 4 tirenan. Na yegada di e ambulans a bin descubri cu ningun persona a resulta herida. Na yegada di bombero a desconecta e waya di pateria pa asina evita candela.