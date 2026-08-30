Reflexion Diadomingo 30 Augustus 2026

Un día hopi gusta pa nos hendenan como dia liber y día di Señor.
Prome nos gratitud pa por gosa cu nos prome bista ora nos habri nos wowonan y nos lanta pa hasi nos prome pasonan.
Semper gosa di loke bo tin na material pero no lubida cu nos no ta bai cu nada día nos wowo sera.
E siman cu ta sera tabata siman di nos grandinan.
Nos ta duna nan tur nos amor y cuida nan miho cu nunca.
Na grandi caba nan tin tur sorto di cosnan desagradable ta pasa nan.
Manera nos ta bira mucha atrobe.
Pianan ta faya y hopi ta cai varios bes.
Wowonan ta bira skur.
Ta bira diabetico.
Otro cu Alzheimer of Parkinson y ta bira agresivo tin biaha.
Wesonan ta garna y otro ta hanja dolor di weso.
Artritis tambe por presenta.
Pesey mester duna nan extra atencion.
Laga nos carga nan den teblachi y gradici nan pa tur loke nan a hasi pa nos.