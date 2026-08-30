AHATA a ofrece sesion exclusivo: “How to Fix Tourism”

E asociacion local representando industria di Turismo, AHATA, a ofrece su miembronan un sesion exclusivo pa conecta riba e necesidad di un cambio urgente den rumbo turistico di Aruba. E programa pa e sesion “How to Fix Tourism” a cuminsa cu e experto internacional di turismo, Sr. Doug Lansky, y a sigui cu palabranan di Aruba su Minister di Turismo, Transporte y Labor, Mr. Wendrick Cicilia. E programa a finalisa cu oportunidad pa e representantenan di comercio hasi pregunta na Minister Cicilia y e orador internacional, pa elabora riba e topico.
Sr. Lansky a biaha di Stockholm pa Aruba pa presenta su recomendacionnan basa riba experiencianan na varios destinacion y cu comprension pa consecuencia si no trese cambio. Cu bon ehempel, un tiki humor y vision, Sr. Lansky a reta Aruba pa ta un lider den strategia nobo di turismo, cu ta limita e cantidad di bishitante cu ta yega nos pais, pa por mitiga e consecuencianan negativo cu demasiado hende experenciando nos isla pareu ta crea. Alabes el a presenta e realidad cu nos economia y entrada ainda por crece cu menos bishitante, si nos enfoca riba atrae bishitante cu ta contribui mas na nos economia y bienestar, y atrae menos bishitante cu ta contribui menos na nos pais. Ehempel di algun decision cu por cuminsa cu e “low-hanging fruit” den un maneho nobo, ta pa limita doño stranhero di Short-Term Vacation Rental y pa pone limite riba e cantidad di pasahero di crucero cu por yega riba mesun dia.
Minister di Turismo, Transporte y Labor, Mr. Wendrick Cicilia, a presenta un splicacion di e proceso cu e ta finalisando pa crea un Plan di Implementacion pa recalibra turismo di Aruba. E vision di Minister Cicilia ta inclui un crecemento mas fuerte den balor cu den cantidad, y un enfoke riba calidad di bida di nos ciudadanonan.
Miembronan di AHATA a aprecia e oportunidad unico pa un conversacion importante riba futuro di Aruba, cu presencia di Miembro di Parlamento, Sra. Jennifer Arends-Reyes y CMO di ATA, Sra. Sanju Luidens-Daryanani. AHATA ta gradici Minister Cicilia pa su participacion den e programa y pa su esfuersonan pa introduci un strategia nobo.
AHATA tin 160 miembro: companianan cu ta ofrece diferente servicio y producto den industria di turismo, of cu ta sirbi e industria di turismo. Meta di e asociacion ta pa promove productividad y exito duradero pa Aruba su industria di turismo y e bienestar socio-economico di henter nos comunidad Arubano.