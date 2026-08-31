Algemene Rekenkamer Aruba: Prome participacion IDIGI-ISA [🇦🇼🇳🇱]

ORANJESTAD – Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) a logra un score di 73.77 punto den e evaluacion di IDIGI-ISA 2026, poniendo esaki na e nivel Bon di disponibilidad di informacion. E resultado aki ta marca un logro institucional importante, ya cu e ta representa e prome participacion di ARA den e indice regional aki despues cu Aruba a bira miembro di e Organisacion di Institucionnan Supremo di Auditoria di Latino America y Caribe (OLACEFS). E resultado ta establece un base cu lo permiti e instituto pa midi obhetivamente su progreso den transparencia, acceso na informacion y responsabilidad den e añanan venidero.

E Indice di Disponibilidad di Informacion riba Maneho Institucional pa Ciudadanonan di Institucionnan Supremo di Auditoria (IDIGI-ISA) ta un evaluacion independiente, obhetivo y tecnico cu ta evalua e disponibilidad di informacion publico for di e perspectiva di un ciudadano cu ta subi e website institucional di un Institucion Supremo di Auditoria (ISA) buscando informacion tocante di e organisacion, uzo di recurso publico, resultadonan di investigacion haci (audits) y responsabilidad. Su metodologia ta depende exclusivamente di informacion cu ta publicamente disponibel pa cualkier usuario durante e periodo di evaluacion, garantisando asina resultadonan comparabel, verificabel y institucionalmente imparcial.

E edicion di 2026 di IDIGI-ISA ta marca dies aña di implementacion continuo, consolidando su posicion como e referencia regional lider pa evalua transparencia proactivo y acceso di e ciudadanonan na informacion dentro di Institucionnan Supremo di Auditoria den henter Latino America y Caribe. E indice ta wordo promovi pa OLACEFS pa medio di su Comision Tecnico riba Practicanan di Bon Gobernacion (CTPBG), cu sosten tecnico di e organisacion di sociedad civil Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-Colombia).

E evaluacion ta destaca forsanan significante den e disponibilidad di informacion publico riba e website institucional di ARA. E instituto ARA a logra e puntuacion mas halto posibel den e categorianan di Cuadro Institucional y Actividadnan di Auditoria, mientras cu tambe a haya resultadonan fuerte den Structura di Organisacion y Responsabilidad Publico. E resultadonan aki ta demostra cu e instituto ARA ta provee ​​suficiente informacion tocante su organisacion, ehercicio di su mandato di auditoria, y su mecanismonan basico di responsabilidad, ofreciendo ciudadanonan recursonan valioso pa supervicion publico y fortalecemento di confiansa publico.

E evaluacion tambe a identifica oportunidadnan pa amplia e informacion publica tocante maneho y plannan di e instituto y e presupuesto di e instituto, particularmente a traves di publicacion di e plan di auditoria anual, e plan di accion di e instituto, obhetivonan di auditoria, informacion di presupuesto, y otro documentonan strategico cu lo permiti ciudadanonan haya un comprondemento mas profundo di e maneho y prioridadnan di e instituto. E recomendacionnan aki ta provee ​​un mapa pa fortalece progresivamente e transparencia proactivo di e instituto.

Como un innovacion metodologico, e IDIGI-SAI di 2026 a incorpora un evaluacion cualitativo di e experencia di nabegacion di usuario riba e websitenan institucional. Den e componente aki, e website di Algemene Rekenkamer Aruba a haya reconocemento pa su structura simpel, bon organisa y funcional, pa e nabegacion intuitivo y e uzo extenso di contenido publica directamente den formato web, ya cu tur esakinan ta facilita acceso publico na informacion. E evaluacion tambe a recomenda pa sigui fortalece accesibilidad digital di acuerdo cu e guianan di WCAG, mehora e visibilidad di e fechanan di publicacion y actualisacion, y complementa e rapportnan tecnico cu versionnan cu idioma simpel, resumennan ehecutivo y infografia pa haci nan mas accesibel pa publico no-specialisa.

Tambe e rapport ta señala cu Aruba su reciente afiliacion na OLACEFS ta crea oportunidadnan nobo pa intercambia experiencia y bon practicanan cu Algemene Rekenkamers den henter e region. Basa riba e prome evaluacion aki, ARA lo por desaroya un programa di mehoracion continuo dirigi na fortalece transparencia institucional, aumenta e disponibilidad di informacion publico y avansa progresivamente pa e nivel Optimal den evaluacionnan den futuro.

De Algemene Rekenkamer Aruba: Eerste deelname aan IDIGI-EFS

Oranjestad, 28 augustus 2026. De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) behaalde 73,77 punten in de IDIGI-EFS 2026, waarmee zij het prestatieniveau ‘Goed’ bereikte op het gebied van de beschikbaarheid van institutionele informatie. Dit resultaat vormt een belangrijke mijlpaal, aangezien het de eerste deelname van de ARA aan deze regionale index betreft na haar toetreding tot de Organisatie van Latijns-Amerikaanse en Caribische Hoge Controle-instellingen (OLACEFS). De behaalde resultaten vormen een objectieve nulmeting waarmee de toekomstige vooruitgang op het gebied van transparantie, toegang tot informatie en publieke verantwoording systematisch kan worden gevolgd.

De Index voor de Beschikbaarheid van Publieke Informatie over het Institutioneel Beheer van Hoge Controle-instellingen (IDIGI-EFS) is een technische, onafhankelijke en objectieve evaluatie die de beschikbaarheid van publieke informatie beoordeelt vanuit het perspectief van een burger die het institutionele portaal van een Hoge Controle-instelling bezoekt om informatie te zoeken over de organisatie, het gebruik van publieke middelen, de resultaten van audits en de publieke verantwoording. De methodologie is uitsluitend gebaseerd op informatie die gedurende de evaluatieperiode openbaar toegankelijk is voor iedere gebruiker, waardoor de resultaten vergelijkbaar, verifieerbaar en onafhankelijk van institutionele beoordelingen zijn.

In de editie van 2026 markeert de IDIGI-EFS tien jaar onafgebroken toepassing van de methodologie en heeft de index zich ontwikkeld tot het belangrijkste regionale referentiekader voor het beoordelen van actieve transparantie en de toegang van burgers tot publieke informatie bij de Hoge Controle-instellingen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De index wordt ontwikkeld door OLACEFS, via de Technische Commissie voor Goede Governance (CTPBG), met technische ondersteuning van de maatschappelijke organisatie Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-Colombia).

De evaluatie toont belangrijke sterke punten aan in de beschikbaarheid van publieke informatie op het institutionele portaal van de ARA. De instelling behaalde de maximale score in de categorieën Institutioneel Kader en Auditactiviteiten, evenals sterke resultaten op het gebied van Organisatiestructuur en Publieke Verantwoording. Deze resultaten tonen aan dat de instelling de samenleving voldoende informatie biedt over haar organisatie, de uitvoering van haar controlefunctie en de belangrijkste mechanismen van publieke verantwoording, waardoor burgers beter in staat worden gesteld toezicht te houden op het openbaar bestuur en het vertrouwen in de instelling wordt versterkt.

De evaluatie bracht tevens mogelijkheden aan het licht om de openbaarmaking van informatie over institutioneel beleid en strategische plannen en institutionele begroting verder uit te breiden. Daarbij wordt onder meer aanbevolen om het jaarlijkse auditplan, het institutionele actieplan, de doelstellingen van audits, begrotingsinformatie en andere strategische documenten te publiceren, zodat burgers een vollediger beeld krijgen van de werking en prioriteiten van de instelling. Deze aanbevelingen vormen een routekaart voor de verdere versterking van de actieve transparantie van de ARA.

Als methodologische vernieuwing omvat de IDIGI-EFS 2026 ook een kwalitatieve beoordeling van de gebruikerservaring op institutionele websites. Binnen dit onderdeel werd het portaal van de Algemene Rekenkamer Aruba positief beoordeeld vanwege de eenvoudige, overzichtelijke en functionele structuur, de intuïtieve navigatie en het ruime gebruik van webpagina’s in plaats van uitsluitend downloadbare documenten. Daarnaast werden aanbevelingen gedaan om de digitale toegankelijkheid verder te versterken overeenkomstig de WCAG-richtlijnen, de zichtbaarheid van publicatie- en actualiseringsdata te verbeteren en technische auditrapporten aan te vullen met begrijpelijke samenvattingen, infographics en andere communicatiemiddelen die beter toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Het rapport benadrukt dat de recente toetreding van Aruba tot OLACEFS nieuwe mogelijkheden biedt om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen met andere Hoge Controle-instellingen in de regio. Op basis van deze eerste evaluatie kan de ARA een programma voor continue verbetering ontwikkelen dat de institutionele transparantie verder versterkt, de beschikbaarheid van publieke informatie vergroot en de instelling geleidelijk dichter bij het prestatieniveau ‘Optimaal’ brengt.

De Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA), die in november 2025 volwaardig lid werd van OLACEFS, is zeer verheugd en tevreden met het resultaat van de eerste evaluatie uitgevoerd door deze belangrijke organisatie. De resultaten van deze evaluatie maakten het mogelijk zowel de sterke punten van de instelling als de aspecten waarin verbeterkansen bestaan te identificeren.

ARA is bezig met een continu verbeterproces van haar website en zal de resultaten van deze evaluatie gebruiken om die aspecten te versterken die betrekking hebben op de informatie die aan het publiek wordt verstrekt, die nog niet optimaal is. Het doel van dit proces is het publiek meer volledige, duidelijke en toegankelijke informatie te bieden.

ARA bedankt de maatschappelijke organisatie Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-Colombia), die de Technische Commissie voor Goede Bestuurspraktijken (CTPBG) van OLACEFS ondersteunt, voor hun professionaliteit en het uitstekende werk dat zij hebben verricht bij de uitvoering van deze evaluatie. De samenwerking en steun die ARA van AC-Colombia heeft ontvangen, zijn van grote waarde en de informatie die via dit proces is verkregen, zal de Algemene Rekenkamer in staat stellen door te gaan met het verbeteren van de informatie die zij aan de burgers van Aruba verstrekt.

Belangrijkste resultaten

IDIGI-EFS 2026-score: 73,77 punten.

Behaald prestatieniveau: Goed.

Regionale positie: 14.

Eerste deelname aan de IDIGI-EFS na de toetreding van Aruba tot OLACEFS.

Belangrijkste sterke punten: Institutioneel Kader, Auditactiviteiten, Organisatiestructuur en Publieke Verantwoording.

Belangrijkste verbeterpunten: Institutioneel beleid en strategische plannen, institutionele begroting en verdere versterking van de digitale toegankelijkheid en burgergerichte communicatie van het institutionele portaal.

Over de IDIGI-EFS

De Index voor de Beschikbaarheid van Publieke Informatie over het Institutioneel Beheer van Hoge Controle-instellingen (IDIGI-EFS) beoordeelt in welke mate Algemene Rekenkamers burgers voorzien van duidelijke, volledige, toegankelijke en bruikbare informatie over hun organisatie, beheer, het gebruik van publieke middelen, auditactiviteiten en publieke verantwoording.

In 2026 vond de zesde regionale evaluatie plaats, waaraan 23 Hoge Controle-instellingen die lid zijn van OLACEFS deelnamen. Daarmee wordt tien jaar onafgebroken monitoring van de institutionele transparantie en de toegang van burgers tot publieke informatie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gemarkeerd.