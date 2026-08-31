Detencion sospechoso den investigacion di tiroteo [🇦🇼🇳🇱]

Diasabra ultimo Polis a bolbe detene e sospechoso C.S. den e investigacion di e tiroteo banda di veld di Winston na Santa Cruz. E sospechoso tabata deteni caba den e caso, pero a lag’e bay na un dado momento. Sinembargo, desaroyonan nobo den e investigacion a haci cu a bolbe detene.

E tiroteo a tuma lugar riba 22 di juli 2026 y a costa bida di un hoben di 16 aña. Desde e dia ey polis y Ministerio Publico ta investigando intensivamente.

Den e prome fase di e investigacion polis a detene siete persona. Di e grupo aki tin tres sospechoso deteni keto bay.

Aanhouding verdachte in onderzoek schietpartij

De politie heeft op zaterdag jongstleden opnieuw de verdachte C.S. aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij op het Winston‑veld in Santa Cruz. De verdachte was eerder aangehouden en daarna heengezonden, maar nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek gaven aanleiding om hem wederom vast te zetten.

De schietpartij vond plaats op 22 juli 2026. Daarbij kwam een 16‑jarige jongen om het leven. Sindsdien doen politie en Openbaar Ministerie uitgebreid onderzoek.

In de eerste fase heeft de politie zeven personen aangehouden. Van deze groep zitten nog drie verdachten vast.