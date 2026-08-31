Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis cu control sorpresa severo pa autonan cu ta pasa den Caya Grandi den orario prohibi! 10:34 August 31, 2026 Leave a comment Dialuna mainta na un forma sorpresivo polisnan a tene un control den Caya G.F. “Betico” Croes e parti y orario prohibi unda e tram ta core. Varios chauffeur a ricibi multa pa e violacion den trafico cometi. Related Articles Hoben chauffeur deteni despues di a dal riba cura di un cas na Plantersrust Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 20 april 2023 [VIDEO] Polis a bai Driemasterstraat pa un homber cu lo tabata sclama di dolor Dama chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control causa un accident na Bloemond