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[VIDEO] Polis cu control sorpresa severo pa autonan cu ta pasa den Caya Grandi den orario prohibi!

10:34  August 31, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta na un forma sorpresivo polisnan a tene un control den Caya G.F. “Betico” Croes e parti y orario prohibi unda e tram ta core. Varios chauffeur a ricibi multa pa e violacion den trafico cometi.

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