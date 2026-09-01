Reflexion Diamars 1 September 2026.

Nos bon manera pa gradici ora nos hanja un regalo, y esey nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro bunita día pa nos disfruta den nos bida.
Cada día cu nos habri nos wowo y lanta foi cama ta danki na Sen̈or su bondad.
Semper nos ta contento cu tur bondad cu nos ta hanja.
Nos Fe den Sen̈or ta hasi nos mas fuerte den nos bida.
Cu mas confiansa, nos ta hopi mas stabiel y sigur di nos mes.
Señor ta reta nos pa wak te unda nos ta keda fiel cune.
Cada dia ta un otro dia cu tin tur cos na nos alcanse, ta nos mester hasi uso di loke tin pa nos.
Dios ta hopi bondadoso I su palabra ta hopi poderoso.
Caminda Sen̈or ta presente no tin peliger.
Sanger di Ctisto tin poder.
Aki nos tin di tene duro den bida, y hasi uso di loke ta pa nos.
Trata na biba cu reglanan di Dios