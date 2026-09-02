[VIDEO] Chauffeur a haya un ataka di tosamento y a bay off subi isleta dal auto, un accidente cu 3 hende herida!

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulance na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un pick-up Isuzu wardando su chens na e rotonde Palm Beach a cuminsa tosa diripiente y a bay off sali subi caminda bay na man drechi subi e isleta baha bay dal den banda di un Nissan Note para pa subi e rotonde. Den e Note tabata 2 dama tanto e pasahero como e chauffeur a resulta herida door di e impacto. Na yegada di e ambulans nan a atende e 3 heridonan, e chauffeur cu a bira malo y tambe 2 dama cu tabata den e Note y a transporta nan 2 pa hospital.