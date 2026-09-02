Chauffeur di Hyundai Accent a bay dal fuertemente tras di un Kia Sportage y chauffeur di e Kia a resulta herida

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida yegando rotonde airport for di Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Hyundai Accent no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Kia Sportage. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Kia a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan atende e victima na e sitio mes y a consehe si e dolor persisti pa e bay su dokter di cas.