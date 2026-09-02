Aruba ta conoce e di 5 miyonario pa 2026 cu Lotto, E Loteria di Aruba!

ORANJESTAD, Aruba – 1 di september, 2026: Diabierna anochi 28 di augustus tabata tin e sorteo miyonario di Mini Mega y Mega Plus. E numbernan ganado di Mini Mega pa diamars anochi tabata: 02-04-20-23 y e Mega Ball: 12 y manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado pa Mini Mega y cu e jackpot adicional di Mega Plus cu na total tin e bunita suma di Afl. 1.150.000,-.

Diamars, Aruba ta sera conoci cu e di 5 feliz miyonario cu Lotto, e loteria di Aruba pa aña 2026. Josue ta conta cu el a bay purba su suerte cumprando su numbernan vast na Ritmo Lottery y despues ta haya sa cu e tin e ticket miyonario cu e suma total di 1 miyon 150 mil florin!

Mini Mega su segundo premio tambe a conoce un total di 3 ganado cu cada uno a gana e bunita suma di Afl. 5.923,-. Ticketnan ganado a wordo gana na e siguiente lugarnan: Big Ten 5, Indio Stewart Lottery Santa Helena y Candy’s Lottery.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.